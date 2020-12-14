غرفة دبي تطلق سلسلة الندوات الافتراضية الخاصة بمنتديات الأعمال العالمية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
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أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مبادرة "سلسلة الندوات الافتراضية الخاصة بمنتديات الأعمال العالمية" التي تشمل تنظيم 16 ندوة افتراضية على امتداد 6 أشهر وذلك استعداداً لتنظيم منتديات الأعمال العالمية خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

وتجمع هذه الندوات الافتراضية كبار قادة الأعمال وغرف التجارة والمعنيين في الأسواق المستهدفة الأفريقية واللاتينية والآسيوية حيث ستكون هناك ندوات خاصة منفصلة للقطاعين العام والخاص في هذه الأسواق يقوم خلالها الخبراء وقادة الأعمال بتوفير رؤىً بناءة حول المشهد الاقتصادي في بلدانهم ومناطقهم وفرص الاستثمار والتعاون المتاحة بين أسواقهم وسوق دبي والمنطقة وذلك من أجل تضمين هذه التوصيات والمرئيات ضمن البرنامج الرسمي لكل منتدى.

وستنظم الغرفة 6 ندوات خاصة بالقارة الأفريقية و6 ندوات خاصة بأسواق أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى 4 ندوات خاصة بدول الآسيان حيث سيتم التعرف على المتغيرات في بيئة الأعمال في هذه الأسواق والعمل على دمج هذه التغيرات ضمن المحتوى المعلوماتي للمنتديات التي ستنظم خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي قد تغير بفعل تأثيرات جائحة كورونا وهناك العديد من المتغيرات التي بات من المهم التركيز عليها في بيئة الأعمال المستقبلية ودراسة تأثيراتها على الاستثمار في الأسواق الخارجية مؤكداً أن الهدف من إطلاق سلسلة المنتديات الافتراضية هو دراسة الواقع الاقتصادي الجديد في الأسواق التي تستهدفها غرفة دبي والخروج بخلاصات يمكن أن تفيد الشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي ومجتمعات الأعمال في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول الآسيان.

وأضاف بوعميم ان منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي تعتبر جزءاً أساسياً من جهود تفعيل التعاون الاقتصادي والتوسع الخارجي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشكل الندوات الافتراضية على مدى الأشهر القادمة وسيلة فعالة للتعرف أكثر على هذه الأسواق ومساعدة أعضائنا على تحديد الفرص الاستثمارية الملائمة ونسج شبكة علاقات وشراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية ترتقي بالتعاون العابر للحدود وتعزز مكانة دبي كبوابة للاستثمارات العالمية في المنطقة.

و تعد منتديات الأعمال العالمية مكوناً رئيسياً من استراتيجية غرفة تجارة وصناعة دبي لتعزيز تنافسية مجتمع وبيئة الأعمال بالإمارة ودعم خطط التوسع الخارجي لشركات الإمارة والمساهمة بجذب استثمارات خارجية نوعية إلى القطاعات الرئيسية في دبي. .

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