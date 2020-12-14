باحث: الجماعة الإرهابية بـ 100 وش وليس لها مسكة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد الدويك، الباحث في الشؤون الإسلامية، إن الكشوف تجاه تنظيم الإخواني لن تنتهي، حيث أن عمرها التاريخي 90 عاما، بالإضافة إلى أن الفوائض المالية التي حصلت عليها من أعضائها ساهمت في تكوين تنظيم سري كبير.

وأضاف محمد الدويك، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن تواجد تنظيم الإخوان في الخليج قديم جدا، لافتًا إلى أنه تمت هجرة شديدة جدا من عناصر الإخوان في الستينات الى عدد من الدول العربية.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية رافضة أن تقنن أوضاعها، بالإضافة إلى أنها رفضت أن تكون جمعية تحت إدارة وزارة التضامن.

ونوه بأن هناك يقظة في دول الخليج تجاه التعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية بـ 100 وش وليس لها مسكة.

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