"رفض تحرير محضراً".. مصدر أمني يكشف آخر تطورات الاعتداء على أيمن يونس

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أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، عن آخر تطورات واقعة الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، من قِبل مجهولين، بعد صلاة الجمعة الماضية، إذ تبين أنه رفض تحرير محضرًا بالواقعة.. "كنت راكب العربية وواحد حدف عليا طوب ومشي"، على حسب قوله.



ونفى نجم منتخب مصر والزمالك السابق حدوث حوار بينه وبين ذلك الشخص "أنا معرفوش أصلا.. علشان كده مش عايز اتهم أي حد".



وواصل المصدر أن قوات الشرطة لم تستكمل فحص الواقعة بناء على عدم تقدم أيمن يونس ببلاغ رسمي، ضد أحد.. "لو إشتغلنا على القضية ومفيش بلاغ مش هيكون فيه تهمة ضد الجاني، ووقتها سيخلى سبيله من قِبل النيابة" على حسب قوله.



وأكد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق أن قوة أمنية من قسم شرطة أكتوبر، انتقلت إلى كومباوند شهير، بمدينة 6 أكتوبر، لمعاينة موقع الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، الجمعة الماضية.



وأوضح المصدر إلى الفجر أن المتابعة الأمنية من رصدت الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ووجهت بسرعة فحصها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق " أيمن يونس" تظهر وجود آثار سحجات باليد والرقبة وتلفيات بسيارته الخاصة " كسر الزجاج".



ووجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية مدعومة بعناصر بحث جنائي للمعاينة وسماع أقوال أيمن يونس والتحفظ على كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.