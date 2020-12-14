تعرف على هدافي مجموعة القاهرة بالقسم الثاني خلال 3 مواجهات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت ثلاث جولات من الموسم الجديد بدوري القسم الثاني حيث شهدت مجموعة القاهرة تسجيل 44 هدف ، إذ شهدت الجولة الأولى تسجيل 13 هدف منهم 6 في الشوط الأول، مقابل 7 في الشوط الثاني

وفي الجولة الثانية تم تسجيل 11 هدف منهم 8 في الشوط الأول، بينما شهدت الجولة الثالثة إحراز 15 هدف منهم 7 في الشوط الأول مقابل 8 في الشوط الثاني.

ويقدم "الفجر الرياضي"  هدافي مجموعة القاهرة والقناة

1- أحمد حسين 3 أهداف
خمسة لاعبين سجلوا هدفين :
1- محمد رمضان حله
2- إيهاب فؤاد
3- أحمد مجدي كهربا
4- محمود فيليكس
5- على حسين
وسجل 31 لاعب في تسجيل هدف واحد وهم 
1- محمد رمزي
2- المتولى محمود
3- جودة أيمن
4- إسلام صيام
5- عبد الله ناصر
6- أحمد الجندى
7- مصطفى على 
8- عبد الرحمن حسن السكران
9- أحمد كالوشا
10-السيد شعبان
11- محمد بدير مانجا
12- وليد بدران
13- أحمد جمال
14- إسلام سيد
15- إسلام زيادة
16- محمد يسرى
17- أحمد مصطفى لالا
18- نانا انطوى
19- حسين البدري
20- بإسم عادل
21- حسام جماليه
22- مهاب ياسر
23- عبودة ممدوح
24- محمود بحيرى
25- محمد خيري
26- كريم أسامة
27- عبد الرحمن الدح
28- محمود القط
29- رضا الويشى
30- محمد همام
31- محمد علاء لالا

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