لميس الحديد للنائبات: "أنتم في فرصة تاريخية يا تنصروا المرأة ..يا تخيبوا جيل كامل قادم"



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "المستقلين حصلواعلى 16% من حصيلة الانتخابات البرلمانية بعدد مقاعد 95مقعد".



وأكملت: "هذه الاغلبية تمنحه منفردًا عدة أمور وفقًا للدستور بداية من تمرير التعديل الوزاري أو تشكيل الحكومة بالاضافة إلى أنه بواسطته يمكن تمرير أية قوانين ماعدا القوانينن المكملة للدستور التي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء البرلمان: " ايضًا بوسعه سحب الثقة من الحكومة إذا حدث ذلك ".



لكنها عادت وأكدت أن برلمان 2020 شهد تنوعًا حزبيًا كبيرًا لم يحدث من قبل حيث يضم 13 حزب بخلاف المستقلين الذين بوسعهم وفقًا لتوجهاتم الابقاء على كونهم مستقلين أو الانضمام للاغلبية كما حدث في البرلمانيات السابقة ليشكلوا أغلبية الثلثين الحاسمة في القوانين المكملة للدستور ".



أردفت: " هذا التنوع الحزبي يمكن البرلمان من القيام بدور تشريعي ورقابي بالاخص الرقابي وهو دور مهم جدًا وهو مهم في مرحلة هامة من عمر الوطن القادم حيث بوسع هذا التنوع إحداث تنوع رقابي فاعل ومهم إذا أحسن الجميع أداوته وإستغلال مواقعه لخدمة الناس وهذا الهف من النواب سواء من جهة التشريع أو الرقابة قد يكون هناك جدل حول الدور الخدمي للنائب لكن المهم هو التشريع والرقابة على الحكومة لصالح الناس والشعب ".



وأتمت قائلة: " المرأة المصرية ترنوا إليها الابصار في برلمان 2020 والتي لاول مرة تحصل على 149 مقعد بنسبة 25%من مقاعد البرلمان وفقًا للدستور حيث أن القيادة السياسية مهتمة بشدة بدور المرأة ".



ووجهت رسالة للنائبات قائلة: " للنساء النائبات أخدتوا فرصة غير مسبوقة قدامكم فرصة ياتنصرونا ويكون لكم أداء مهني ومحترم ليس فقط في قضايا المرأة ياتخيبونا وأتمنى أن ينصرن قضايا المرأة.. لو نجحتن في هذا الاختبار فهذا سيمكن المرأة في مواقع أخرى في المحليات وغيرها لكن إذا فشلن وتراجع دورهن مع تراجع الاداء غذا حدث في العمل السياسي والبرلماني لو خيبوتونا هتخيبوا جيل بأكمله في مستقبل المرأة في العمل السياسي".







علقت الاعلامية لميس الحديدي على إعلان نتائج إنتخابات برلمان 2020، قائلة: "نتائج الانتخابات تظهر تفوق واضح لحزب مستقبل وطن وهو حزب الاغلبية الذي حصل على 55.6% من نسبة التمثيل على مقاعد مجلس النواب".