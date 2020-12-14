هاني رمزي وماجد المصري يصلان عزاء والد داليا البحيري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضر الفنان هاني رمزي، وماجد المصري عزاء والد الفنانة داليا البحيري، والذي أقيم اليوم بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكان أول الحاضرين في عزاء والد داليا البحيري، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وإلهام شاهين.

يذكر أن والد الفنانة داليا البحيري توفى يوم الأربعاء الماضي،وتم تشييع الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

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