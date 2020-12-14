معتز مطر يهاجم "مرسي" ويشيد بـ "السيسي" ويصفه بمنقذ مصر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للإعلامي الإخواني معتز مطر، يهاجم خلاله الرئيس المعزول محمد مرسي، ويشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويصفه بمنقذ مصر.

وأضاف "مطر"، أنه قدم نصيحة للرئيس مرسي، أن تكون أول زياره له للكاتدرائية؛ لافتًا إلى أن بعض الموجودين باللقاء تحججوا بأن الرئيس مبارك نفسه لم يفعل ذلك، مشيرًا إلى أن مرسي الشريك الأكبر في ما يحدث في مصر، ويتحمل وزر كل شيء، لأنه كان لديه فرصة تاريخه أن يفعل شيء ولم يفعله.

وتابع "مطر"، أن الرئيس مرسي كان محتاج لتوصيل هذه الرسالة بقوة، وقيادات المعارضة نصحوه، والقيادات العسكرية والفريق السيسي نفسه نصحه حتى اللحظة الأخيرة قبل إصدار البيان حتى ينقذ البلد، ولكن على قلوب أقفالها.

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