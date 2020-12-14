طبيب: كثرة تناول البرتقال والليمون يؤثر سلبًا على الأسنان

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قال الدكتور أحمد عز، استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، إن الأسنان يوجد بها بعض المسام التي يختلف سمكها من شخص للآخر، وهذا يعكس تغير لون الأسنان بسبب الاكل من شخص لآخر، مشيرًا إلى أن التدخين والقهوة، وأي شيء له لون غامق يؤثر على لون الأسنان مع الوقت.



وتابع "عز"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن غسيل الاسنان يوميًا يقلل اصفرار الاسنان بسرعة، خاصة مع تنظيف الاسنان كل ست شهور عند الطبيب، مضيفًا أن كثرة تناول البرتقال او الليمون يؤدي الى بعض الخشونة في الاسنان، ولذلك هناك ضرورة لشرب مياه بعد تناول الاحماض مثل البرتقال بشكل مباشر، حتى لا تتأثر الاسنان ولو بشكل بسيط.



ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعداد تشخيص مضبوط قبل تبيض الاسنان، لكي يستمر التبيض أطوال فترة ممكنة، مشيرًا إلى أن التبيض لا يفضل اجرائه اكثر من مرة كل عام، حتى لا تتعرض الأسنان لأي شيء سلبي، لان التبيض قد يؤدي إلى اجهاد كبير على أعصاب الاسنان.

