أول قرار من النيابة في واقعة حريق ميناء الإسكندرية



وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقع الحريق الهائل الذي اندلع الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" بميناء الإسكندرية، لمتابعة عمليات الإطفاء.



وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، بنحو الساعة الثالثة وخمسون دقيقة، عصرا، وأن المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.



وقال الميناء في بيان له اليوم، إنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانه بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء.



وأضاف البيان أنه تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

أمر المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب إسكندرية الكلية، اليوم الاثنين، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن داخل ميناء الإسكندرية للوقوف على اسباب نشوب الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومعاينة مكان الحريق وسؤال العاملين بالمخزن.