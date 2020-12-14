تعرف علي الخسائر التي سببتها انقطاع خدمات جوجل لمدة نصف ساعة (فيديو)

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قال الدكتور محمد محسن، خبير أمن المعلومات، إن جميع الطلاب والأشخاص يحملون اجهزة محمول تعمل بأنظمة أندوريد، ولا يستطيع أحد أن يستغنى عن هذا الهتاف تمامًا، مشيرًا إلى أن تعطل جوجل لمدة نصف ساعة ادى لتوقف بعض خدمات توصيل الطلبات،وتعطل بعض الامتحانات الخاصة بالطلاب.



وتابع "محسن"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تعطل جوجل ادى لتوقف معظم البرامج بنسبة 80%، معقبًا: " مبقاش في حد قادر يتصفح العديد من صفحات الانترنت، الحمد لله هو عطل فترة صغيرة، وبفضل الله استطاعوا السيطرة عليه سريعًا".



ولفت خبير أمن المعلومات، إلى أن مصر لديها نظم امنية تكنولوجية حديثة جدً، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي الذي تشهده مصر في الوقت الحالي.

