استجابة لرغبة الجمهور.. فضل شاكر يطلق "إبقى قابلني"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

يواصل الفنان فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية، خصوصا بعد إطلاق العديد من الأغاني " المنفردة " خلال العام 2020، وكان أخر أعماله الغنائية أغنية " للحين عايش" باللهجة الخليجية، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال أيام من طرحها على القناة الرسمية " يوتيوب "، ويأتي إطلاق العمل الجديد بعد طلب الفنان فضل شاكر من جمهوره اختيار لهجة أغنيته الجديدة، لتكون أغنية " إبقى قابلني " وهي باللهجة المصرية، استجابة لرغبة جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتعاون الفنان فضل شاكر بهذا العمل " إبقى قابلني " مع الشاعر عمرو المصري، ومن الحان عمرو الشاذلي، وتولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ، وماستر عمر صباغ، وإشراف عام اياد النقيب ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

وجاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان " إبقى قابلني "
يا رب دايما ناجح في الخيانة والوجع كمل بجد ده انت فظيع أوي يا جدع
الله عليك هتبقي حاجة في الجحود قلبك ده ميت وأنت بارع في البرود
عرفت تكسب قسوتي وخدت كل الكره ليك مشيت معاك أنا سكتي
لقتني بخسر نفسي بيك وخلصت بالسلامة وروح أصل اللي زيي خسارة فيك
وابقي قابلني:
لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين
ده أنت بصراحة ما تتعاشرش فكرة أسامحك مفتكرش والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين
" إبقى قابلني " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية، باعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف، وانتقاء النصوص الشعرية ذات النغمات التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فضل شاكر الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ ساعتين

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعة و نصف

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ نصف ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

منذ نصف ساعة

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد شاكر يستعد لطرح "جرعة جرأة".. تعرف على التفاصيل

محمد شاكر يكشف لـ"الفجر الفني" موعد طرح أغنية "جرعة جرأة"

محمد فضل شاكر يغني مع والده "رجعت الشتوية" لـ فيروز

خاص.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية فضل شاكر الجديدة

خاص.. عمرو المصري يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع فضل شاكر والجريني

بعد إعادة طرحها.. "وحشتوني" لفضل شاكر تقترب من مليون مشاهدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

09:30 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان