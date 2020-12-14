استجابة لرغبة الجمهور.. فضل شاكر يطلق "إبقى قابلني"

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يواصل الفنان فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية، خصوصا بعد إطلاق العديد من الأغاني " المنفردة " خلال العام 2020، وكان أخر أعماله الغنائية أغنية " للحين عايش" باللهجة الخليجية، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال أيام من طرحها على القناة الرسمية " يوتيوب "، ويأتي إطلاق العمل الجديد بعد طلب الفنان فضل شاكر من جمهوره اختيار لهجة أغنيته الجديدة، لتكون أغنية " إبقى قابلني " وهي باللهجة المصرية، استجابة لرغبة جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتعاون الفنان فضل شاكر بهذا العمل " إبقى قابلني " مع الشاعر عمرو المصري، ومن الحان عمرو الشاذلي، وتولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ، وماستر عمر صباغ، وإشراف عام اياد النقيب ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.



وجاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان " إبقى قابلني "

يا رب دايما ناجح في الخيانة والوجع كمل بجد ده انت فظيع أوي يا جدع

الله عليك هتبقي حاجة في الجحود قلبك ده ميت وأنت بارع في البرود

عرفت تكسب قسوتي وخدت كل الكره ليك مشيت معاك أنا سكتي

لقتني بخسر نفسي بيك وخلصت بالسلامة وروح أصل اللي زيي خسارة فيك

وابقي قابلني:

لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين

ده أنت بصراحة ما تتعاشرش فكرة أسامحك مفتكرش والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين

" إبقى قابلني " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية، باعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف، وانتقاء النصوص الشعرية ذات النغمات التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية.

