مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بالدقهلية



وإنتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة أحمد رضا الشحات 19 سنة عامل ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيامه والمتوفي بأعمال ترميم أعلي سقالة بمسقط الطابق الثالث بعقار ببندر شربين اختل توازن المتوفي وسقط أرضا مما أدى إلى وفائه ولم يتهم احد بالتسبب في وفاته.



و ورد تقرير مفتش الصحة الذى يفيد بأن سبب الوفاة هبـوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالبطن والصدر ناتج عن سقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

لقى مبيض محارة مصرعه على أثر سقوطه من أعلى سقالة داخل مسقط عمارة أثناء عمله فى مدينة شربين فى محافظة الدقهلية.​تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة شريين من مستشفى شربين العام بوصول عوني محمد أحمد 43 عام مبيض محارة، ومقيم قرية " الدبوسي " دائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من أعلى.