مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بالدقهلية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
لقى مبيض محارة مصرعه على أثر سقوطه من أعلى سقالة داخل مسقط عمارة أثناء عمله فى مدينة شربين فى محافظة الدقهلية. 

​تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة شريين من مستشفى شربين العام بوصول عوني محمد أحمد 43 عام مبيض محارة، ومقيم قرية " الدبوسي " دائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من أعلى. 

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة أحمد رضا الشحات 19 سنة عامل ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيامه والمتوفي بأعمال ترميم أعلي سقالة بمسقط الطابق الثالث بعقار ببندر شربين اختل توازن المتوفي وسقط أرضا مما أدى إلى وفائه ولم يتهم احد بالتسبب في وفاته.

و ورد تقرير مفتش الصحة الذى يفيد بأن سبب الوفاة هبـوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالبطن والصدر ناتج عن سقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

أخبار تهمك

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ ساعة و نصف

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعة

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 8 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ ساعتين

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ نصف ساعة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

06:00 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان