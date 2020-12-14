قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراتي الاتحاد مع الرائد وضمك بالجولتين التاسعة والثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.



كما قررت اللجنة إقامة مباراتي الأهلي مع الفتح والتعاون بالجولتين التاسعة والحادية عشر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة والذي أفاد بإنشغال الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة بأعمال الصيانة الشتوية خلال الفترة المقبلة.