نشأت الديهي: الرئيس السيسي النسخة المصرية من محمد علي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة بمشروع "سكن لكل المصريين"، خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي، هو النسخة المصرية من محمد علي باشا، موضحًا أن محمد علي باشا كان يحارب المماليك، وبنى جيش واقتصاد وتعليم، وكان يتابع بنفسه بشكل يومي المبعوثين الذين سافروا للخارج ومن بينهم رفاعة الطهطاوي، وكان يتابع أعمالهم ودرجاتهم، وكان يتعامل معهم على أنه ولي أمر، وكان يريد عودتهم سريعًا للاستفادة منهم في تطوير التعليم في مصر، وكان يتابع بنفسه المشروعات القومية التي تتم.

وتابع "الديهي"، أننا أرى الرئيس السيسي اليوم، وهو يتابع ما يجري في مصر بجميع المجالات بشكل يومي وبدقة متناهية، وما يتم في مصر الآن هو إعادة بناء مصر الأحدث، فبعد بناء محمد علي لمصر الحديث يقوم السيسي ببناء مصر الأحدث العصرية القوية العفية، مشددًا على أن رئيس الدولة اكثر شخص يعمل في الدولة، معقبًا: "الوزراء بيتحرقوا شغل وبيصعبوا عليا والواحد بيبقى خجلان من نفسه".

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