إلغاء مباراة في القسم الثالث بسبب التعدي على الحكم المساعد





وجاء التعدى على الحكم المساعد عقب ختام الشوط الأول بسبب إلغاء هدف التعادل للزهراء للتسلل، ليقرر الحكم علي هارون إلغاء اللقاء.



وتولى إدار اللقاء الحكم الأسيوطي، علي هارون، ، وعاونه محمود عبدالحميد، مساعد أول، ومحمد عبدالحميد، مساعد ثان.







شهدت مباراة فريق مركز شباب الزهراء ونظيرة فريق مركز شباب إدفو، والتي أقيمت اليوم الإثنين، بالجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التعدي على الحكم المساعد من جانب أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزهراء.وجاء سبب إلغاء المباراة بسبب تعدي أحد أفراد الجهاز الفني لشباب الزهراء على الحكم المساعد الثاني