إلغاء مباراة في القسم الثالث بسبب التعدي على الحكم المساعد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
شهدت مباراة فريق مركز شباب الزهراء ونظيرة فريق مركز شباب إدفو، والتي أقيمت اليوم الإثنين، بالجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التعدي على الحكم المساعد من جانب أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزهراء.


وجاء سبب إلغاء المباراة بسبب تعدي أحد أفراد الجهاز الفني لشباب الزهراء على الحكم المساعد الثاني

وجاء التعدى على الحكم المساعد عقب ختام الشوط الأول بسبب إلغاء هدف التعادل للزهراء للتسلل، ليقرر الحكم علي هارون إلغاء اللقاء.

وتولى إدار اللقاء الحكم الأسيوطي، علي هارون، ، وعاونه محمود عبدالحميد، مساعد أول، ومحمد عبدالحميد، مساعد ثان.


أخبار تهمك

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ ساعة و نصف

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

06:00 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان