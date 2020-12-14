تراحم تبوك تبدأ بتوزيع 200 جهاز لوحي على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
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بدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة تبوك ، بتوزيع مئتي جهاز لوحي ” تابلت” على أبناء وبنات المستفيدين من برامجها ، الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بجميع مراحل التعليم ، لإستخدامها في عملية التعلم ” عن بعد ” عبر منصة مدرستي .
وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي :” أن هذه البادرة تأتي ضمن جملة من مبادرات اللجنة الرئيسية الإجتماعية والتنموية التي تضطلع بها خدمةً لأسر السجناء والمفرج عنهم ، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لتمكين المستفيدين من أنشطتها بأفضل الممارسات التعليمية لإيجاد مبادرات ستكون جديدة كلياً بهوية تعليمية مختلفة ، إيماناً منها بأهمية التعلم للوصول إلى صناعة المفكرين وتهيئة المنجزين لإطلاق قدراتهم وإمكاناتهم وسط بيئة تعليمية تعاونية تشجع الجميع للعمل معاً.
وأعرب ” الحارثي” عن شكره لسعادة الامين العام الاستاذ تركي البطي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم على دعم اللجنة بتبوك ، وتمكينها لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة ، داعياً رجال الأعمال والقطاع الخاص بالمنطقة إلى تكثيف دعمهم للأسر وتقديم أوجه المساعدة لهم.

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