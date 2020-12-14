تعرف على موعد عودة إبراهيموفيتش لتدريبات ميلان

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية الإيطالية اليوم الأحد، إلى عودة الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، للمشاركة في التدريبات الجماعية للروسونيري، اليوم الإثنين.


وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن المهاجم المخضرم عاد إلى التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ إصابته، لكن سيتم الانتظار حتى الغد لمعرفة موقفه من المشاركة ضد جنوى يوم الأربعاء،

ومن ناحية أخرى يخضع ماتيو جابيا وإسماعيل بن ناصر لفحوصات طبية مساء اليوم، حيث توجد مخاوف حول الثنائي، ويعانى بن ناصر من إجهاد في الفخذ الأيمن، بينما يحتاج جابيا إلى تقييم لمعرفة ما إذا كان قد أصيب في الأربطة، والمدافع سيمون كيير بات أفضل لكنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، حيث تدرب في صالة الألعاب الرياضية.

يذكر أن إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة نابولي التي فاز بها فريقه بنتيجة (3-1).

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