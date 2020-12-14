رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد: "لا تعطيل للدراسة غدًا"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية أن الدراسة مستمرة غدًا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة وفقا للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

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