شاهد.. أول لقطات لحريق مخزن البضائع في ميناء الإسكندرية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "صدى البلد" مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى لاندلاع حريق أحد مخازن البضائع التابع لهيئة الجمارك.

وظهر خلال مقطع الفيديو كيف أن الحريق كان هائلًا وتسبب في انهيار بعض طوابق المخزن خاصة أنه مخزن قديم ويحتوي على بعض المهملات الخاصة بهيئة الجمارك.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتوجه حاليًا لمتابعة تفاصيل حريق كبير في مخزن للبضائع في ميناء الإسكندرية، مؤكدًا أنه لا نية لغلق الميناء بسبب الحريق.

وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن الحريق شب في مخزن كبير على مساحة 3 آلاف متر داخل الميناء وجاري التعامل معه من قبل قوات الحماية المدنية.

وأشار إلى أن هناك تخوف من انهيار المبنى بسبب الحريق ولذلك يتم التعامل مع الحريق من الخارج، والتعرف على الخسائر الناتجة عن هذا الحريق، موضحًا أن المخزن كان يتواجد به بعض أدوات التجميل والزيوت.

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