مفاجأة سامسونج.. هاتفGalaxy M12 الجديد ..بطارية 7000 أمبير

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
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مفاجأة سامسونج.. هاتفGalaxy M12 الجديد ..بطارية 7000 أمبير

شاهدت اليوم Galaxy M12 في التسريبات مع رقم الموديل SM-M127F، كما ظهر الهاتف في تسريبات بتصميم Infinity-V ثلاثي الأبعاد على الشاشة، مع مستشعر بصمة الإصبع على الإطار الجانبي للهاتف.

هاتف Galaxy M12

كما تكشف الصور المسربة عن التكوين الرباعي في الكاميرا الخلفية، كما يتميز الهاتف بتصميم مزدوج من الخلف، حيث يأتي الجزء العلوي بخطوط، بينما يتميز الجزء السفلي بتصميم لامع، حيث تشير التوقعات إلى ذلك ستقدم Samsung المزيد من الخيارات في ألوان الهاتف.

كما يأتي هاتف Galaxy M12 بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ويبلغ حجم الهاتف 163.9 × 75.9 × 8.9 ملم ، كما أن الهاتف يمتلك بطارية بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، لذا نتوقع المزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي قريبًا. 

سيتم إطلاق الهاتف في بعض البلدان تحت اسم Galaxy F12، بالرغم من أن موعد إطلاق الهاتف لم يتحدد بعد.


مفاجأة سامسونج.. هاتفGalaxy M12 الجديد ..بطارية 7000 أمبير

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