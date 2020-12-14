رئيس هيئة قناة السويس: لن نتأثر بالهجوم الإرهابي بميناء جدة (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة، لن يؤثر بشكل فوري على الملاحة بقناة السويس، معلقا «لا أرى أن يحدث تأثير كامل على مجرى قناة السويس، كون العالم أجمع يعرف أن هذه الأفعال إرهابية».

وتابع "ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، إلا أن هيئة قناة السويس تعاملت مع الأزمة بحرفية شديدة»، مشيرا إلى أنه تم تجهيز بعض الحزم التحفيزية للسفن لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف «حققنا أرباح 8% رغم خسارة قنوات أخرى حول العالم مثل قناة بنما بسبب أزمة فيروس كورونا»، لافتا إلى أن الهيئة استفادت من التحول الرقمي لتسهيل عملية الحجز.

وأردف «نخطط لتقديم حوافز جديدة، مع تقديم تخفيض 50% لسفن الركاب السياحية ابتداء من يناير حال بقائها لمدة 48 ساعة على الأقل في ميناء مصري، وهو ما سيساعد على تنشيط السياحة».

وأكمل «19333 سفينة مرت من القناة خلال 2020 بإجمالي 5 مليارات و720 مليون دولار»، معلقا «نجحنا في الحفاظ على مكتسبات الأعوام الماضية رغم أزمة كورونا».

أخبار تهمك

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

06:00 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان