محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حريق ميناء الإسكندرية (فيديو)





وكانت أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأثنين حدث إندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن روما )، وأن المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.وأوضح البيان أنه تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانه بسيارات الاطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق باجمالي عدد 16 سيارة اطفاء.كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وقد حدث سقوط اجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.