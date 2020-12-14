ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثاني من ديسمبر

واصلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.





وبحسب البيانات التي اعلنت اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 5ر434 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي والذي بلغ 2ر422 وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر2 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر433 دولار للطن إلى 7ر444 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5ر2 بالمئة، في حين ارتفع سعر الديزل من 6ر393 دولار للطن الى 4ر406 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر3 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر402 دولار للطن الى 9ر413 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر2 بالمئة.





من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الحالي الى 7ر288 دولار للطن مقابل 9ر290 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 8ر0 بالمئة.





بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر ديسمبر عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نوفمبر الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار.





كما سجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الحالي سعرا بلغ 4ر49 دولار للبرميل مقابل 48 دولارا المسجل في الاسبوع الاول من الشهر الحالي.





ومن جانب أخر أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ارتفاع خام برنت فوق 50 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين.