العرابي: إسرائيل سجلها سيء.. وعلاقتها بقطر وتركيا أقوى من التطبيع (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق إن إسرائيل سجلها سيء ومعروف والعرب مدوا أيديهم أكثر من مرة بالسلام ولكن مازال السجل سيء.

وأضاف "العرابي" خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إسرائيل لا يمكن أن تكون في سياق أمن عرب مشترك او منظومة أمن قومي عرب بناء على تواجدي للعمل هناك لمدة 4 سنوات.

وتابع العرابي أن الإسرائيليين يتعاملون مع الموضوع على اعتبار عدم وجود قضية فلسطينية من الأساس فهم يمتلكون قناعة بوجود حد نهائي لطموح الفلسطينيين وسيستمر التعنت الإسرائيلي وبناء المستوطنات مؤكدا أن علاقة قطر وتركيا مع إسرائيل اكبر وأقوى من التطبيع وهناك خصوصية في العلاقة معهما.

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