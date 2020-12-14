"الديهي": الجيش أنقذ الاقتصاد المصري من الغرق.. وأوصله لبر الأمان

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالو بلومبرج الأمريكية أكدت في تقرير لها، أن هناك تحول تاريخي يشهده الاقتصاد المصري نتيجة طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة بالبورصة، مشيرًا إلى أن الوكالة تشهد للدولة المصرية وللرئيس المصري وللقوات المسلحة المصرية أنها ساهمت في وقت صعب ودقيق وفي وقت كانت الأمور ضبابية في قيادة عملية البناء والإنشاء والاستثمار.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري شهد موت سريري خلال الفترة من عام 2013 وما قبلها، مؤكدًا أن ما تم خلال الفترة الماضية كان ضروري لوقوف الاقتصاد المصري حتى يشتد عوده، مستنكرًا من يصف مساندة الجيش للقطاع المدني بمصطلح عسكرة، معقبًا: "القطاع المدني كان بعافية شويه، والجيش المصري أخد بيد القطاع المدني وأوصله لبر الأمن، حيث كان الاقتصاد المصري على وشك الغرق والجيش أنقذه من الغرق في فساد ممنهج ونظام الشللية، وأنقذه من ورم خبيث".

وأكد "الديهي"، أن هذا الأمر ليس سرًا، وإنما هو مخطط مُعد مسبقًا، وسبق أن تحدث عنه الرئيس السيسي.

وأوضح "الديهي"، أنه لأول مرة يكون لدينا قاعدة عسكرية بالمعنى العلمي وهي قاعدة محمد نجيب في الشمال وقاعدة برنيس في الجنوب، ولدينا حاملات طائرات بالشمال والجنوب، مشددًا على أن الجيش المصري يحارب الإرهاب تزامنًا مع ما يقوم به في مجال الزراعة، وبناء المصانع وإقامة صناعات كيماوية أفادت مصر خلال أزمة كورونا، وهو الذي أعطى المدد للقطاع المدني، موجهًا الشكر للجيش المصري على دوره في النهوض بالاقتصاد المصري.

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