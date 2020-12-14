شباس الشهداء يواجه الزعفران ومطوبس مع عثماسون في مؤجلات القسم الثالث

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
يقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء مبارتان في إطار مؤجلات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري القسم الثالث.

ومن المقرر ان يلتقي فريق شباس الشهداء مع فريق الزعفران بملعب دسوق، ويدير اللقاء الحكم تامر خميس، يعاونه خالد صدقي ومحمد أبو عيشه.

كما يحل عثماسون ضيفاً على فريق مطوبس، في اللقاء الذي تأجل من قبل بسبب الأمطار.

وشهدت الجولة الثانية خسارة الزعفران على ملعبه مع شباب كوم حماده 1-3 وحقق شباس الفوز خارج ملعبه على حساب نادي كوم حماده 0-2.

كما فاز عثماسون على سيدي سالم 3-0 وخسر مطوبس من بلطيم 1-0.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 6 نقاط
2- شباب كوم حماده 6 نقاط
3- بلطيم 6 نقاط
4- عثماسون 3 نقاط
5- سيدي سالم 3 نقاط
6- شباس الشهداء 3 نقاط
7- سبورتنج كاسل 3 نقاط
8- سيدي غازي 3 نقاط
9- سمنود 3 نقاط
10- الحنفي 3 نقاط
11- الحامول نقطة
12- دسوق نقطة وحيدة
13- بسيون بلا نقاط
14- كوم حماده بلا نقاط
15- الزعفران بلا نقاط
16- مطوبس بلا نقاط

أخبار تهمك

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ نصف ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ ساعتين

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعة

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ ساعة و نصف

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

06:00 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان