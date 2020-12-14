شباس الشهداء يواجه الزعفران ومطوبس مع عثماسون في مؤجلات القسم الثالث





وشهدت الجولة الثانية خسارة الزعفران على ملعبه مع شباب كوم حماده 1-3 وحقق شباس الفوز خارج ملعبه على حساب نادي كوم حماده 0-2.









ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 6 نقاط 2- شباب كوم حماده 6 نقاط 3- بلطيم 6 نقاط 4- عثماسون 3 نقاط 5- سيدي سالم 3 نقاط 6- شباس الشهداء 3 نقاط 7- سبورتنج كاسل 3 نقاط 8- سيدي غازي 3 نقاط 9- سمنود 3 نقاط 10- الحنفي 3 نقاط 11- الحامول نقطة 12- دسوق نقطة وحيدة 13- بسيون بلا نقاط 14- كوم حماده بلا نقاط 15- الزعفران بلا نقاط 16- مطوبس بلا نقاط

كما فاز عثماسون على سيدي سالم 3-0 وخسر مطوبس من بلطيم 1-0.

يقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء مبارتان في إطار مؤجلات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري القسم الثالث.ومن المقرر ان يلتقي فريق شباس الشهداء مع فريق الزعفران بملعب دسوق، ويدير اللقاء الحكم تامر خميس، يعاونه خالد صدقي ومحمد أبو عيشه.كما يحل عثماسون ضيفاً على فريق مطوبس، في اللقاء الذي تأجل من قبل بسبب الأمطار.