سمير غانم: دلال عبدالعزيز عندها حكمة وهي المسئولة عن جواز ايمي ودنيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حل الفنان الكبير سمير غانم أمس ضيف الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها الشهير "السيرة" المذاع عبر قناة dmc.

وكشف سمير غانم خلال الحلقة عن الكثير من اسرار حياتة الخاصة ولأول مرة ، كما استرجع ذكريات طفولتة مع أسرتة قبل وفاة والده والدتة، وتحدث عن بداية دخوله عالم الفن.

ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز تصريحات الفنان سمير غانم خلال الحلقة.

تحدث سمير غانم عن زيجاته قائلاً:" أول زيجاتي كانت من إمرأة صومالية تعرفت عليها في إحدى الحفلات ولم تستمر سوى شهرين أو ثلاثة أشهر تقريباً.

وتابع قوله :"زيجتي الثانية كنت سهران عند ناس لاقيت نفسي متجوز ، كانت بتتحدي صديقاتها إنها تتجوزني واستمر الزواج أسبوع" ، أما دلال عبدالعزيز أسطورة واللي منجح جوازنا إني مكنتش عايز اتجوز.. هي إمرأة ذكية وشخصيتها قوية وبتعرف تخطط".

وعن أقرب الممثلين المتواجدين حاليأ في الساحة الفنية قال : أشعر أن حمدي الميرغني لوني من حيث طريقته وإيفهاته التلقائية البسيطة".

وأضاف أنه رأي علي ربيع لأول مرة في مسلسل "لهفة " ووصفه بأنه خفيف الظل قائلاً:" كان بيموتني من الضحك".

وأشار سمير غانم بأن أحمد حلمي أكثر حد بيضحكه ووصفه بأنه دارس فن أما أحمد مكي له إستايل مختلف.

وعن حديثه عن أشرف عبدالباقي قال أنه ممثل كوميدي وتراجيدي وطلع أجيال هايلة.

وعن حبه للأغاني الشعبية قال أنه يعشق الأغاني الشعبية وخاصة للنجم أحمد شيبة.

أما عن علاقته بابنتيه دنيا وإيمي أشار أنه لم يعرض عليهما العمل في الفن وكانت تلك إراداتهما ولم اعترض عليها ، وسعدت للغاية بخلفة البنات وعن زواجهما من رامي راضوان وحسن الرداد وافقت فورآ منذ أن رأيتهما ورأيت تربيتهما الجيدة ، لكن تركت الأمر لدلال فهي تمتلك الخبرة أكثر مني فكانت صاحبة القرار.

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