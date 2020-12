جميلة عوض أفضل ممثلة شابة بـمهرجان نجم العرب عن حكاية "لازم أعيش" بمسلسل "إلا أنا"

Advertisements





فازت النجمة الشابة جميلة عوض بجائزة أفضل ممثلة شابة بـمهرجان نجم العرب، عن دورها في مسلسل لازم أعيش ضمن حكايات مسلسل إلا أنا والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونالت عنه العديد من الإشادات لتقديمها لشخصية مريضة بالبهاق في دور بطولة لأول مرة في الدراما المصرية، وتم عرض المسلسل على قناة DMC ومتوفر على منصة Watch It.





نجم العرب هو مهرجان سنوى تنظمه مجلة What Happens المصرية، يُكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور العربي، لتكريم فنانين حققوا نجاحًا على مستوى الوطن العربي.





لازم أعيش من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، جسدت فيه جميلة شخصية نور مريضة البهاق، لتتمكن من نقل معاناة مرضى البهاق وما يواجهونه من تنمّر وعدم قبول في المجتمع، ليصبح واحدًا من أكثر المسلسلات مشاهدة، إذ لاقى ردود فعل قوية، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال محرك البحث جوجل.





جميلة عوض تنتمي لعائلة فنية، نجحت منذ الظهور الأول على الشاشة في فرض اسمها على الساحة كموهبة واعدة، وذلك نتيجة لتقمصها وحضورها الطاغي، فلفتت الأنظار إليها في دور هانيا في مسلسل تحت السيطرة الذي حصدت عنه العديد من الجوائز، منها جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة.





انطلقت جميلة بعد ذلك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة التي فازت عنها بأكثر من عشر جوائز محلية ودولية، مثل هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وقت عرضه، والضيف الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بـجائزة الجمهور، وفازت جميلة عنه بـجائزة أفضل ممثلة أفريقية – آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي، بالإضافة للعديد من الأفلام المهمة مثل لف ودوران مع النجم أحمد حلمي، من 30 سنة مع أحمد السقا ومنى زكي، وسبع البرمبة مع رامز جلال، كما اختيرت مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم لـمهرجان الأسكندرية للفيلم القصير.





أحدث أعمال جميلة عوض بطولة فيلم بنات ثانوي، الذي عُرض في يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلًا إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".