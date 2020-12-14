الشباب والرياضة تكشف تفاصيل وضع بعثة منتخب مصر للشباب بعد إصابة ربيع ياسين بالكورونا

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كشف محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين منتخب مصر للشباب، موضحا أنه تأكد إصابة 17 لاعب، بالإضافة إلى المدير الفني الكابتن ربيع ياسين.



وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن منتخب مصر للشباب عندما غادر مصر متجها إلى تونس كان ملتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، واجرى التحاليل المطلوبة.



وأضاف أن وزير الشباب والرياضة اطمأن على الحالة الصحية للكابتن ربيع ياسين وكافة اللاعبين، لافتا إلى أن المصابين تم عزلهم بالفندق، وهناك تواصل مع السفير التونسي لبحث إمكانية عودة البعثة كاملة، وتأجيل المباراة،، لافتا إلى أن البعثة أجرت مسحة وستظهر نتيجتها اليوم.

