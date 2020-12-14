الشباب والرياضة تكشف تفاصيل وضع بعثة منتخب مصر للشباب بعد إصابة ربيع ياسين بالكورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين منتخب مصر للشباب، موضحا أنه تأكد إصابة 17 لاعب، بالإضافة إلى المدير الفني الكابتن ربيع ياسين.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن منتخب مصر للشباب عندما غادر مصر متجها إلى تونس كان ملتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، واجرى التحاليل المطلوبة.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة اطمأن على الحالة الصحية للكابتن ربيع ياسين وكافة اللاعبين، لافتا إلى أن المصابين تم عزلهم بالفندق، وهناك تواصل مع السفير التونسي لبحث إمكانية عودة البعثة كاملة، وتأجيل المباراة،، لافتا إلى أن البعثة أجرت مسحة وستظهر نتيجتها اليوم.

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ ساعتين

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

منذ ساعة

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

منذ نصف ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

الأهلي يتخذ أولى خطواته لضم «ماكينة الأهداف»

09:01 م

أزمة في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

09:31 م

زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا

09:30 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان