البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع البنوك

ارتفعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع البنوك الذى صعد بنحو 1.5 بالمائة.





واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مواصلة التفاوض بشأن اتفاق التجارة للبريكست.





ومن ناحية، ستدخل ألمانيا في إغلاق كامل خلال فترة عيد الميلاد وسط ارتفاع في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، كما سيتم تشديد إجراءات الإغلاق في لندن أيضاً.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 391.8 نقطة، بينما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6531.8 نقطة.





في حين صعد "داكس" الألماني بنسبة 0.8 بالمائة إلى 13223.1 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.4 المائة إلى 5527.8 نقطة.