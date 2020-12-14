سمير غانم عن علاقته بحسن الرداد ورامي راضون "رامي برنس وحسن يتحط على الجرح يطيب"

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تحدث النجم القدير سمير غانم عن علاقته بأزواج بناته حسن الرداد ورامي راضون ، وذلك أثناء استضافته في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.



حيث أوضح سمير غانم أنهم لم يأخذوا وقت بالرد على رامي راضوان عندما طلب يد ابنته دنيا للزواج فيما اخذوا وقت للرد على حسن الرداد عندما تقدم لإيمي ليطلبها للزواج بسبب تردد إيمي وضغط البرامج واسالتهم متي سيتزوجوا إلى أن تم الزواج بالفعل.



وأستكمل سمير غانم حديثه بأن رامي رضوان برنس وحسن يتحط على الجرح يطيب ، مشيراً أنه يجلس أكثر مع ابنته إيمي بسبب انشغال حسن بالشغل.



وكشف سمير غانم خلال الحلقة عن الكثير من اسرار حياتة الخاصة ولأول مرة ، كما استرجع ذكريات طفولتة مع أسرتة قبل وفاة والده والدتة، وتحدث عن بداية دخوله عالم الفن.



وفي سياق منفصل كانت انتشرت منذ فترة العديد من الأخبار، مزاعم بتدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ودخوله أحد المستشفيات؛ لإجراء بعض الفحوصات.