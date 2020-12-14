إنطلاق فاعليات "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" السبت المقبل

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي؛ تنطلق فاعليات الموسم الثالث من "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وذلك يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2020 بمنطقة أهرامات الجيزة.





وسيفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور العديد من السادة الوزراء والسادة رجال الصناعة والإستثمار ورئيس جامعة عين شمس، الزقازيق، كفر الشيخ، جنوب الوادى، المصرية الروسية، حلوان، المنصورة، النيل، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، البريطانية، المنوفية، قناة السويس، المعهد العالى للتكنولوجيا، بنها، الجامعة الألمانية بالقاهرة، أسيوط، طنطا، والكندية.



