أكاديمية البحث العلمي تطلق أول حاضنة تكنولوجية للحرف اليدوية والتراثية بالوادي الجديد

اعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اطلاق أول حاضنة أعمال تكنولوجية لأحد أنشطة "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية" المدعوم من بنك التنمية الأفريقى في مجال الحرف اليدوية والتراثية بالوادي الجديد والتي تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم خدمات الاحتضان، وتطوير الأفكار والتصميمات وإدارة الاعمال، وتقديم أفكار ابتكارية لتسويق المنتجات؛ للمساهمة في نهوض الصناعات المحلية التي يتميز بها سكان الواحات وإتاحة فرص عمل ورفع مستوى معيشة الفرد، وتدعو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة لتقديم خدمات الاحتضان من خلال حاضنة الحرف اليدوية بالوادي الجديد - مشروع تنمية وتطوير، والتقدم بالأوراق في موعد اقصاه 27 ديسمبر 2020 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع القصر العيني- الدور الثالث)، أو من خلال البريد الإلكتروني للاستاذة شيماء هلال المدير التنفيذى للبرنامج ( [email protected] ) .





ومشروع تنمية وتطوير هى منحة ممولة من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال بنك التنمية الأفريقى، وتأتي هذه المنحة في اطار جهود الأكاديمية للمعاونة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهى تكليل لجهود الأكاديمية فى التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية وخبرات الأكاديمية فى مشروعات مشابهه مثل نوادى ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، ويستهدف المشروع صعيد مصر والوادى الجديد والواحات بنسبة تزيد عن50%، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتمكين الشباب والسيدات لإدارة ناجحة لأعمالهم القائمة على افكار مبتكرة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عددًا من النتائج منها توفير 1860 فرصة عمل مباشرة و3720 فرصة عمل غير مباشرة، هذا بخلاف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشاريع وتوفير منح وبناء القدرات لحوالى 480 شركة ناشئة ودعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات في المناطق النائية خصوصًا في الوجه القبلى والواحات، كما أن الميزانية المقدرة للمشروع تبلغ حوالي 125 ألف يورو بهدف تدريب نحو 150 شاب وسيدة على مبادئ ريادة الاعمال واحتضان وتأسيس 60 شركة ناشئة.