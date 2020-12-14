الأرصاد تحذر: أمطار تضرب القاهرة غدًا.. ورياح وأتربة على معظم الأنحاء (فيديو)

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين.



وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «استمرار الأتربة ونشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية اليوم وغدا، واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، مع امتدادها إلى رشيد وبلطيم وبعض محافظات الوجه البحري»، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا الثلاثاء على القاهرة، بينما تكون متوسطة الأربعاء.



ولفتت إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة 3 درجات غدا، مع استمرار الانخفاض يوم الأربعاء.





وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشط مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والاتربة.



طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار بنسلة (20% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح – السلوم- الإسكندرية – رشيد- بلطيم).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية – الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس).

- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.