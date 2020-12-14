بشابوه وچيب قصيرة.. دينا الراقصة تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الراقصة دينا جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دينا بالصورة بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية چيب قصيرة باللون الأسود وشابوه من نفس اللون ، ومن الناحية الجمالية وضعت القليل من الميكب مما كشف عن جمال ملامحها.

وعلق أحد المتابعين وكتب : كل ما تكبري تحلوي.

يذكر أن دينا ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

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