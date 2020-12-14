"الأرصاد" تكشف توقيت ذروة تساقط الأمطار

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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الجرارة بقيمة 4 درجات، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح القادم من الصحراء الغربية هو الذي يؤدي إلى انخفاض متوسط الرؤية، وعلى السادة الذي يعانون من الحساسية تجنب الخروج قد المستطاع.



وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ غدًا بشكل خفيف، ويم الأربعاء ستكون الأمطار متوسطة في أوقات متفرقة، وذروة الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية ستكون غدًا، ويوم الأربعاء ستكون ذروة الأمطار على القاهرة بشكل متوسط.



ولفت إلى أن فصل الشتاء لم يبدا بعد، وسيبدأ في يوم 21 ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة عدم تخفيف الملابس على الإطلاق خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض درجة الحرارة نتيجة قدوم فصل الشتاء.

