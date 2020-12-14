شيكو يحتفل بتكريمه في مهرجان "نجم العرب" عن تألقه في دراما رمضان 2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان شيكو بتكريمه من مهرجان "نجم العرب" أول أمس في دورته الخامسة لتميزه وتألقه في دراما رمضان 2020.

ونشر شيكو صورة له بالجائزة أثناء تكريمه بالمهرجان عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : الحمد لله.. شيكوسبير المسرح العربي بتصويت الجمهور العربي.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من محبيه وعلق أحد المتابعين وكتب : يا شيكوسبير المسرح العسل.

يشار أن شيكو يستعد لتصوير فيلم جديد يحمل عنوان "الرشيدى والبغبان"، وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسل "اللعبة 2"، والفيلم من إخراج عمرو صلاح وتأليف مصطفى صقر، إنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، يواصل شيكو تصوير مشاهده فى مسلسل"اللعبة 2" وذلك في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينه وبين بيومي فؤاد ورانيا يوسف.

مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.

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