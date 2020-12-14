أكد فرانك لامبارد تشيلسي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إن "قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أوقعته أمام أصعب منافس"، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإسباني.



ويحتل فريق المدرب دييجو سيميوني المركز الثاني في الدوري الإسباني متساوياً في النقاط مع ريال سوسيداد المتصدر، لكنه لعب 11 مباراة مقابل 13 خاضها سوسييداد.



واحتل أتلتيكو، الذي تجرع أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بالهزيمة 0-2 أمام ريال مدريد يوم السبت في مباراة قمة، المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الأبطال خلف بايرن ميونخ المتصدر.



وقال لامبارد للصحافيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز "أعتقد أن معظم الناس تتفق على أن القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس بالنظر إلى مستوى أتليتيكو حالياً وخبرته الأوروبية ومركزه في الدوري الإسباني.



"إنه بلا ريب واحد من أصعب المنافسين على الورق لكن يتعين علينا القيام بعملنا وأن نتحلى بالثقة في قدرتنا على الفوز عليهم".



وقال لامبارد أيضاً إن تشيلسي صاحب المركز الخامس سيسعى لتعويض الهزيمة أمام إيفرتون 0-1 مطلع الأسبوع والتي أنهت 17 مباراة لم يذق فيها طعم الهزيمة في كل المسابقات.



وأضاف "لم نكن في قمة مستوانا يوم السبت وخسرنا. يتعين علينا نسيان الأمر ومحاولة التعويض سريعاً".



وعاد كريستيان بوليسيك جناح تشيلسي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، إلى التشكيلة لمواجهة ولفرهامبتون لكن لامبارد لم يؤكد ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سيشارك أساسياً.



ويملك تشيلسي 22 نقطة من 12 مباراة، بينما يتأخر عنه ولفرهامبتون بخمس نقاط في المركز 13.