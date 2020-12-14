باتشيكو يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز





طالب المدرب البرتغالي جايمس باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال جلسه عقدها مع لاعبي الفريق، نجوم الفريق بالتركيز في مباريات الدوري ومواصلة الانتصارات واقتناص جميع النقاط للمنافسة مبكرا على الدرع هذا الموسم خصوصا وأن الفريق مقبل على مباراة غاية في القوة أمام بيراميذر الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري.









واجتمع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بشكل خاص مع يوسف أوباما لاعب الفريق، من أجل منحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات الخاصة به والاطمئنان عليه بشكل عام.







