السيطرة على حريق في مبنى جمارك بميناء الإسكندرية دون إصابات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأثنين حدث إندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن روما )، وأن المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان أنه تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانه بسيارات الاطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق باجمالي عدد 16 سيارة اطفاء.
كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وقد حدث سقوط اجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

أخبار تهمك

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ نصف ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 27 دقيقة

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ أقل من ساعة

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

07:58 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان