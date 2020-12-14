وصول أشرف زكي وإلهام شاهين عزاء والد داليا البحيري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضور عزاء والد الفنانة داليا البحيري والمقام اليوم بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.

وحضرت أيضا الفنانة إلهام شاهين العزاء حيث كانت من أول الحاضرين مع أشرف زكي.

يذكر أن والد الفنانة داليا البحيري توفى يوم الأربعاء الماضي،وتم تشييع الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والد داليا البحيري دكتور اشرف زكي الفنانة الهام شاهين

أخبار تهمك

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

داليا البحيري تواجه عادل إمام في"فلانتينو" اليوم

داليا البحيري تنتهي من تصوير مشاهدها في "فلانتينو"

عرض مسلسل "فلانتينو" على شاشة "osn"

تعرف على أسماء أبناء عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"

سفير الفن العربي.. أشرف زكي يهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

سليمان عيد يشارك جمهوره بكواليس مسلسل "فلانتينو"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

07:58 م

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان