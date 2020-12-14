وصول أشرف زكي وإلهام شاهين عزاء والد داليا البحيري

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حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضور عزاء والد الفنانة داليا البحيري والمقام اليوم بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.



وحضرت أيضا الفنانة إلهام شاهين العزاء حيث كانت من أول الحاضرين مع أشرف زكي.



يذكر أن والد الفنانة داليا البحيري توفى يوم الأربعاء الماضي،وتم تشييع الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد.