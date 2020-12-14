الإسماعيلي يكتفي بمران استشفائي استعدادا للإنتاج الحربي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم ، ضمن برنامج الاعداد للقاء الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى ثانى جولات مسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على خوض جميع اللاعبين تدريبات فى صالة الألعاب الرياضية “الجيم” ، قبل أن يؤدى البدلاء وباقى اللاعبين دون الأساسيين تدريبات خططية وتكتيكية.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على عقد اجتماع مع حازم مرسى مهاجم الفريق الشاب للاطمئنان على صحته.

وأدى الثلاثى أحمد مصطفى وحازم مرسى وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية على هامش المران.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء ، حيث حرص كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.

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