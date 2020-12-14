تفاصيل حريق مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 1550 من مساء اليوم حدث إندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك ( مخزن روما ) وان المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان انه في تمام الساعة 1600 تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانه بسيارات الاطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الاسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق باجمالي عدد 16 سيارة اطفاء.

كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وقد حدث سقوط اجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح او المعدات ولم يحدث أي انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الامنية.

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