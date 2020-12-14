أستاذ مخ وأعصاب: 250 ألف مصري يصابوا سنويًا بالسكتة الدماغية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور هاني عارف، أستاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس، إن السكتة الدماغية تحدث نتيجة تلف جزء من المخ بسبب انقطاع الدورة الدموية عن هذا الجزء، وقد تحدث نتيجة النزيف بنسبة 25% من الحالات أو نتيجة انسداد في أحد الشرايين المغذية لهذا الجزء.

وتابعت "عارف"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الإثنين، أن ثلث الحالات التي تصاب بالسكتة الدماغية تموت، لافتًا إلى أن هناك 250 ألف مصري يصاب في العام بالسكتة كل عام، وثلثهم يتوفوا، والثلث الآخر قد يصاب بالإعاقة، وهذا يعتبر مشكلة قومية للدولة المصرية.

ولفت إلى أن هناك 3 أعراض رئاسية إذا حدثت، فهذ دليل على الاشتباه بإمكانية حدوث سكتة دماغية مثل اللعثمة في الكلام، أو اعوجاج في الفم، أو حدوث تقل في اليد والقدم، والوقت عامل رئيسي مهم جدًا في العلاج خلال الساعات الأولى، معقبًا: " بدل ما يحدث إعاقة دائمة أو وفاة ممكن يحدث شفاء تام، لو لحقنا المريض خلال الساعات الأولى".

أخبار تهمك

باتشيكو يطالب لجنة الزمالك بتدعيم هذا المركز في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

منذ نصف ساعة

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

منذ أقل من ساعة

عاجل .. تعطل خدمات جوجل ويوتيوب في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الزمالك السابق يتخذ خطوة مفاجئة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة شروط العين الإماراتي لبيع «كودجو»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة كبرى معروضة على الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 7 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

07:58 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

01:32 م

لامبارد: القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان