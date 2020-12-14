أستاذ مخ وأعصاب: 250 ألف مصري يصابوا سنويًا بالسكتة الدماغية

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قال الدكتور هاني عارف، أستاذ المخ والاعصاب بجامعة عين شمس، إن السكتة الدماغية تحدث نتيجة تلف جزء من المخ بسبب انقطاع الدورة الدموية عن هذا الجزء، وقد تحدث نتيجة النزيف بنسبة 25% من الحالات أو نتيجة انسداد في أحد الشرايين المغذية لهذا الجزء.



وتابعت "عارف"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الإثنين، أن ثلث الحالات التي تصاب بالسكتة الدماغية تموت، لافتًا إلى أن هناك 250 ألف مصري يصاب في العام بالسكتة كل عام، وثلثهم يتوفوا، والثلث الآخر قد يصاب بالإعاقة، وهذا يعتبر مشكلة قومية للدولة المصرية.



ولفت إلى أن هناك 3 أعراض رئاسية إذا حدثت، فهذ دليل على الاشتباه بإمكانية حدوث سكتة دماغية مثل اللعثمة في الكلام، أو اعوجاج في الفم، أو حدوث تقل في اليد والقدم، والوقت عامل رئيسي مهم جدًا في العلاج خلال الساعات الأولى، معقبًا: " بدل ما يحدث إعاقة دائمة أو وفاة ممكن يحدث شفاء تام، لو لحقنا المريض خلال الساعات الأولى".