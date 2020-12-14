جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بمناطق وشوارع وأسواق حى شرق.. وإنشاء محلات لبائعى الأسماك



[١٤‏١٢ ٢:٥٦ م] شاذلى اعﻻم المحافظة: أشرف عطية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان ويوجه بالجودة فى التشطيبات النهائية.

الإسراع بمعدلات الإنجاز ووضع اللمسات الجمالية لأكبر مشروع حضارى تشهده عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى كانت من أهم توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ معدلات مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضًا السوق السياحي القديم والتى تراوحت بين 65 % إلى 85 %، وقد وجه المحافظ خلال جولته الشركة المنفذة بالجودة العالية أثناء إنهاء التشطيبات النهائية لإظهار هذا المشروع الكبير بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع المكانة السياحية لمدينة أسوان ليكون واجهة حضارية وجمالية وبما يتواكب مع الهوية البصرية والحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل.





مطالبًا بوضع مقاعد مريحة للمواطنين في الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل والذى سيصبح ساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها لإفساح المجال أمام إستمتاع المواطنين والزائرين، وشدد اللواء أشرف عطية على عرض تصميم النافورة الرئيسية والتى ستكون راقصة وبالألوان قبل تشطيبها لإبداء أى ملاحظات وضمان تنفيذها بشكل جمالى مبهر، على أن يتوازى ذلك مع توحيد تصميم يافطات الإعلانات.





لافتًا إلى أهمية التشطيب الجيد لأرضيات الطرق الداخلية لميدان المحطة والتى سستكون من حجر البازلت لتؤدى الغرض منها في الحد من سرعة المركبات وضمان سلامتها على المدى البعيد، والجدير بالذكر بأن مشروعات التطوير والتجميل تشمل نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الأنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.





كما أنه مخطط أن تضم بلازا درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، أما بالنسبة السوق السياحى القديم والذى يبلغ طوله 2400 متر بالشوارع الجانبية وبمتوسط عرض 11 متر ستضم الأعمال المخططة للتطوير تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة علي قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي وانشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلًا عن تطوير وصيانة الشبكات البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والحريق. [١٤‏١٢ ٢:٥٦ م] شاذلى اعﻻم المحافظة: أشرف عطية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان ويوجه بالجودة فى التشطيبات النهائية.

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مناطق وشوارع كلية التربية والسماد والسيل الجديد، بجانب مستشفيات الصدر والحميات، بالإضافة إلى مدارس محمد صالح حرب الفنية نظام خمس سنوات ومحمد حسين هلال نظام ثلاثة سنوات، فضلًا عن مركز التكوين المهنى ومحطة الشيخ هارون حيث أمر المحافظ بدراسة إنشاء محلات لبائعى الأسماك بنظام حق الإنتفاع من أجل تفريغ سوق السيل من الإشغالات، وهو الذى يتوازى مع تسكين الباكيات والمحلات بالسويقات الجديدة بالسيل وطريق السماد بإجمالى 141 باكية وطرحها بنظام الإيجار بمبلغ 400 جنية شهريًا على أن يتم تنويع الأنشطة داخل هذه السويقات لتشمل بيع الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية والإستهلاكية للقضاء نهائيًا على العشوائية والإشغالات من الباعة الجائلين.مشددًا على مسئولى المحليات والمرافق بضرورة التواجد الميدانى والنزول للشارع بشكل يومى لمواجهة الإشغالات من الباعة الجائلين مع إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم وعدم تجاوز الأرصفة.وخلال نفس الجولة فاجأ اللواء أشرف عطية مسئولى مدارس محمد صالح حرب ومحمد حسين هلال الفنية، علاوة على مستشفيات الصدر والحميات وأيضًا مركز التكوين المهنى بزيارة هذه المواقع الخدمية حيث أبدى إستياءه من مستوى النظافة العامة مع عدم الإستغلال الأمثل لإضفاء الشكل الحضارى عليها.كما رصد وجود تراكمات لمياه الصرف الصحى والذى كان مصدر شكوى للمواطنين القاطنين فى مساكن مجاورة لهذه المواقع، فضلًا عن إكتشافه لوقوف إحدى سيارات الملاكى المتهالكه وهو الذى يتطلب من مسئولى الصحة والتعليم والمرور ضرورة المتابعة الميدانية والعمل على تلافى السلبيات التى رصدها المحافظ.مكلفًا بضرورة وضع آلية للتصنيع وتنفيذ الأعمال الخاصة بمركز التكوين المهنى ومراجعة منظومة الإيرادات وضمان توجيهها بالشكل القانونى، مع قيام مسئولى المحليات بإزالة ورفع كافة لافتات المرشحين فى الإنتخابات السابقة لمجلسى الشيوخ والنواب، بجانب تطبيق الغرامات المقررة بعد تحرير محاضر مخالفة لذلك، وأثناء تفقده لأعمال الإصلاح بكسر خط الطرد الرئيسى 700 مللى بطريق السماد والذى يربط محطة رفع الجوزيرة بمحطات المعالجة الثلاثية بكيما وجه أشرف عطية بالإسراع فى إصلاح الخط لتحقيق السيولة المرورية لهذا الطريق الحيوى.كما طالب بسرعة عرض نتائج اللجنة الفنية الخاصة بوجود تراكمات من المياه أسفل خطوط السكك الحديدية بمحطة الشيخ هارون لتجنب وقوع أى حوادث مستقبلية فى هذا الموقع نتيجة تراكم هذه المياه.