رامي رضوان يعلن تعافيه من فيروس "كورونا"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الإعلامي رامي راضوان عن نتيجة المسحة التي فعلها للتأكد من شفائه من فيروس كورونا.

ونشر رامي راضون صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وطمأن جمهوره ومحبيه معلقاً :"المسحة سلبية والحمد لله .. الرضا والدعاء والعلم..مفاتيح الشفاء باذن الله من أي عليل".


وتابع قوله :"مش قلتلكم هخلص عليه بس الحقيقه مش جدعنة مني ، انا بفضل ربنا صمدت نفسيا وكنت راضي بقضاء الله..انما الشفاء..بعد فضل ربنا الكبيييير..يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم..من الأهل والأصدقاء والجمهوووووور العظييييم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر.

وأضاف : أمطرتوني وأسعدتوني وشرفتوني بدعائكم ورسائلكم وحبكم وخوفكم.
شكرا لحضراتكم جميعا. مشاعركم الجميلة على راسي.
انا الحمد لله بخير و زي الفل. ربنا كرمني من واسع ، ولكل من سأل..ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة..راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC.

وأنهي حديثه وكتب : يارب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل و مكروه..وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض و أنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد..حفظكم الله جميعاً.

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