أشرف عطية للقضاء على ظاهرة التسول: فرق للتدخل السريع للتعامل مع المواطنين بلا مأوى

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فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بتوفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والمعيشية للمواطنين الذين بلا مأوى للقضاء على ظاهرة التسول والتى رصدها المحافظ أثناء أحدى جولاته الميدانية فى نهاية نوفمبر الماضي تم عقد إجتماع برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وبحضور مديري الجهات المعنية حيث تقرر إنشاء فرقة للتدخل السريع تضم هذه الجهات مع إلزامها بإرتداء زي موحد حتى يتسنى توجيه كل حالة إلى مكانها الصحيح وللمساعدة على القضاء نهائيًا على ظاهرة التسول بالمحافظة حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة، وكذا القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والتى تعد آفة تهدد السلام الاجتماعي.





وأكدت غاده أبوزيد بأن فرق التدخل السريع ستساهم في حماية أطفال الشوارع من مخاطر التعرض للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والإجتماعية، موضحة بأن فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي سيقوم بمتابعة حالات بلا مأوى بعد إستقرار حالتها الصحية تمهيدًا لإيداعه بدور الرعاية الإجتماعية.