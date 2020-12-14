محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء للطلاب والمدرسين

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أصدر منذ قليل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتابع مساء اليوم الأثنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استعدادات شركة الصرف الصحي بالمحافظة، لاستقبال نوة الأمطار القادمة، وذلك في جولة تنفيذية ميدانية.

وقال محافظ الإسكندرية في تصريح صحفي إن المحافظة تستعد لاستقبال نوة القاسم التي تأخرت عن بداية الشهر، وإنه يتم متابعة استعدادات شركة الصرف الصحي وشركة المقاولين العرب، منوهًا إلى أن النوة ستبدأ من الساعة الثانية صباحًا ولمدة 24 ساعة.

كما أوضح أن النوة ستبدأ متوسطة، وأنه عقب الساعة التاسعة صباحًا ستكون الأمطار غزيرة ويصاحبها رياح شديدة وأمواج عالية بارتفاع أربعة ونصف متر، وأن هذه الرياح قد تسبب في سقوط أية أجزاء متهالكة أو معلقة.

وأشار إلى أن هذه النوة قد تتسبب في صدور قرار تنفيذي بتعطيل الدراسة في المدارس، وأن هذا وفق متابعة الأمطار والرياح، وأنه تابع وضع صدادات أمام الكورنيش، بسبب ارتفاع الأمواج التي تدفع برمال تسد الشنايش.

فيما قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في تصريح صحفي إنه قد تم وضع صدادات أمام البحر في منطقة المنتزه ثان، وأنه يتم العمل في النقاط الساخنة التي تشهد تجمعات الأمطار.



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