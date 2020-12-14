أول تعليق لـ رئيس هيئة قناة السويس بعد حصوله على جائزة الإنجاز المتميز (فيديو)

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عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على حصوله على جائزة الإنجاز المتميز، مشيرا إلى أن هذه الجائزة نتاج عمل كل العاملين بالقناة، وليس له وحده.



وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن القناة استطاعت تحقيق عائد متقارب من عائد العام الماضي، وعدد السفن التي عبرت القناة هذا العام لم تختلف عن العام الماضي، وذلك رغم جائحة كورونا.



ولفت إلى أن 16% من الحاويات العالمية توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا وهو ما آثر على حركة التجارة العالمية، مؤكدا أن قناة السويس استطاعت تحقيق اداء جيد، حيث نجحت القناة في تخطي هذه الأزمة.

