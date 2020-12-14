باسل خياط يغازل جمهوره برفقة زوجته عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان باسل خياط جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر باسل بالصورة برفقة زوجته من أحد المطاعم ، وعلق على الصورة قائلاً:" هي علمتني أن الخوف ليس اختيار.. بحبك.



ونالت الصورة إعجاب الكثير وعلق أحد المتابعين وكتب : الله يخليكم لبعض.



يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم ، مسلسل "النحات" تدور أحداثة في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة ندى بو فرحات، والمسلسل من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، و

